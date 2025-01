Kodusoe stiilipäev oli mõnus - seda on õpilaste nägudelt näha.

Kui Tapa valla gümnaasiumi huvijuht Marleen Loik avastas, et 21. jaanuaril tähistatakse ülemaailmset dressipäeva, ei olnud see täpselt see, mida ta korraldada tahaks.