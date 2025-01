«Lõige/Razrez/Mine» kaevab välja kaevurite lood

Näituse «Lõige/Razrez/Mine» kuraator ERM-ist Terje Anepaio jutustas, et esialgu oli ERM-i uues majas näitusel «Kohtumised» ühe kaevuri lugu, aga kui aastal 2018 tulid sinna inimesed MTÜ-st Eesti Põlevkivi Pensionärid vaatama omakandimehe Jevgeni Smirnovi esemeid ja vitriini ning ütlesid, et tahavad ka muuseumisse saada, oli muuseumirahval väga hea meel, et idavirulased tahavad oma lugusid rääkida.

«Aastal 2019 sõitsimegi nende juurde intervjuusid tegema. Tahtsime, et inimesed räägiksid kaamera ees meie arhiivi tarbeks, kuidas nad on Eestisse tulnud, kuidas siin elanud ja töötanud, kuidas pidutsenud ja kuidas see aeg on läinud,» meenutas ta. Ida-Virust tõid Terje Anepaio ja operaator Maido Selgmäe kaasa ligi viiskümmend tundi materjali.