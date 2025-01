Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Möödunud teisipäeval istusid koos ja arutasid oma töid-tegemisi Rakvere Teatri näitlejad ning teenindav personal. Ülevaate teatri viimase kolme aasta tegevusest andis peanäitejuht Mai Mering. Tehtud on nii mõndagi. Võrdluseks kas või nii palju, et kolm aastat tagasi oli repertuaaris ainult kaks lavakõlblikku tükki. Nüüd on neid viisteist. Üldse on nimetatud aja jooksul rambivalgust näinud 21 näidendit. Sel hooajal lisandub veel neli. Muutunud on ka näitlejate koosseis. Juurde on tulnud kaheksa mees- ja neli naisnäitlejat. Arvuliselt on praegu koosseis komplekteeritud. Kui kollektiiv tööd tõsiselt võtab, võib hakata varsti rääkima ka resultaatidest. Siiani on heade osatäitmiste eest premeeritud Feliks ja Tõnu Karki, Eldor Valterit, Tiina Kuklit, Piret Sikkelit ja Vladimir Käro. Oma lavastajavõimeid on näidanud noor näitleja Arvi Mägi. Loomingulist kasvu on märgata Toivo Arnoveri, Helgi Annasti ja Peeter Jakobi juures. Kolme viimase aasta õnnestunumateks lavastusteks tuleks lugeda V. Pogodini «Aristokraadid», Braginski ja Rjazanovi «Töökaaslased», V. Rozovi «Meelelahutaja», A. Hindi «Ime» ja G. Hauptmanni «Kopranahkne kasukas». Kordaminekute kõrval tõi M. Mering esile mitmeid puudusi. Üks nõrku kohti teatri elus on reklaam. Väga valus on proovisaali küsimus. Väga sageli annab Rakvere Teater etendusi maaklubides. Pahatihti on aga ruumid kütmata. Ent laval tuleb näitlejail olla tükile sobivas riietuses, neil ei ole alati seljas kopranahkne kasukas.