Nädala kaja: mootorsõidukimaksu tasumine võib saada probleemiks

See omakorda eeldaks, et valitsus on taganud kõikidele võimaluse kasutada vabalt ühissõidukeid. Usun aga, et paljudel selline võimalus puudub. Auto ei ole nendel inimestel vajalik lõbusõiduks, vaid on lihtne tarbeese igapäevaste asjade korraldamiseks.

Analoogset kurioosumit võib täheldada ka teises valdkonnas, kus riik näitab ennast «leidliku» tegijana. Nimelt kehtib meil huvitav fenomen. Loomulik ja arusaadav, et mõnele kaubale kehtestatakse aktsiis. Tavaliselt on tegemist selliste toodetega, mis kahjustavad tervist või keskkonda. Eestis on aktsiisikaupade hulka arvatud alkohol, tubakatooted, kütus ja elektrienergia. Imelik ei ole see, et need on maksustatud aktsiisiga, vaid kummaline on hoopis asjaolu, et aktsiis on omakorda maksustatud käibemaksuga. Usun, et mõnigi seadusetundja võib niisuguseid paradokse avastada ka muudes õigusaktides.