Nädala lind: raudkull

Rohevindid jäävad toidumajakese servale pikemalt istuma ja seemneid nosima ning nokivad mahapudenenuid majakese all lumelgi. Kuid mõnikord märkame aknast välja vaadates õuel tühjust, ei ainsatki toiduhuvilist. Kui see tühjus pikemalt kestma jääb, taipan pilgu kõrgemale tõsta ning seal see põhjus vastu vaatabki: raudkull on kaseoksal positsiooni sisse võtnud. Istub seal liikumatult paigal, selg sirge ja pilk terav.