Luugid kinni? Politsei lõpetas tiktokkerite kakluse enne, kui see alata jõudis

TikTokis enamjaolt vägijookide mõju all otseülekandeid tegevad Rainis Tammiksaar ja Ramon Polakes (kasutajanimega Alksitaksi) olid kokku leppinud füüsilise arveteklaarimise just vaikses Viitna külas. Mis tüliõunaks sai, ei tea päris täpselt keegi, aga kuna Tammiksaar hakkas liikuma Jõhvist ja Polakes Tallinnast, nurusid nad enne suurt peksupidu vaatajatelt annetusi, et kütusele kuluv raha tasaarveldada. "Ega õiget peksu tasuta ei saa," mainis üks isehakanud poksija. 100-eurone summa saadi lahkete annetajate abil kokku ja sõit Viitnale võis alata.