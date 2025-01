GALERII Oleg Gross firmapeo avamisel: te olete selle kuhjaga ära teeninud, võtke mõnuga

Oleg Gross, OG Elektra ja Grossi Toidukaupade jaeketi omanik, ütles põgusas avakõnes, et tal on vaprusevärinad. "Vaatan seda seltskonda ja mõtlen, kas me oleme tõesti nii suured?" rääkis ta. "Kui ma istun oma kabinetis, ja kümne meetri kaugusel on pearaamatupidaja, siis ma ei taju seda suurust. Ilmselt ei taju ka teie oma kauplustes, kui suur on meie pere tegelikult."