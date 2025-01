Aasta meessportlane Ralf Tribuntsov: ujumine on elu!

Lääne-Virumaa aasta meessportlaseks valitud ujuja Ralf Tribuntsov ei salgagi, et 2028. aasta olümpia on sihiks silme ees. "Täna ma olen lihtsalt õnnega üle valatud, et mul on võimalus veel 30-aastasena teha tippsporti," sõnas vahepeal aastaid võistlemisest eemal olnud Tribuntsov.