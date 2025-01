Üks parim noortejuht tuleb Viru ringkonnast

Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm tänas auhinnatseremoonial peetud kõnes vabatahtlikke nende panuse eest Eesti riigikaitsesse. "Siinkohal ei saa ma mainimata jätta, et iga nominendi panuse taga on pere, lähedased, sõbrad ja tööandjad, kelle toetus võimaldab neil läbi Kaitseliidu riigikaitsesse panustada," ütles kindralmajor Tamm oma sõnavõtus ja lisas, et vabatahtlikes on pragmaatilist kogemust ja nutikust kuhjaga ja see aitab uutes olukordades kiiresti kohaneda. "See annab kindlustunde, et me saame hakkama," ütles Kaitseliidu ülem.