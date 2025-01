See on inspireeritud Rootsi kuulsast Vasaloppetist. Vasaloppet China sündis Rootsi ja Hiina koostöös, et laiendada selle kuulsa suusamaratoni kaubamärki ja edendada talispordi arengut Hiinas. Maraton toimus juba 23ndat korda Kirde – Hiinas, Changchunis.

Sellel võistlusel osaleb suusatajaid üle maailma, sealhulgas kutsetega eliitsportlased. Sellel aastal oli osalejaid 31st erinevast riigist. Tänu SportTraveli grupile oli Eesti kõige suurem välisdelegatsioon oma 21 osalejaga.



Moonika Pilli (lipu taga keskel) osales Aasia suurimal suusamaratonil Vasaloppet China. Foto: Erakogu

Huvitav eripära on, et see Worldloppeti suusamaratonide sarja kuuluv võistlus toimub alati 4.jaanuaril, olenemata nädalapäevast. Kuna siis on hiinlastel talvepüha ja alati vaba päev.

Vasaloppet China jäi meelde oma suursuguse avamistseremoonia ja erakordselt piduliku autasustamistseremoonia poolest. Stardipaigas ja raja ääres olid suured lumeskulptuurid, kohale oli toodud sadu vabatahtlikke, kes lõid väga erilise atmosfääri. Olen käinud väga mitmetel välismaratonidel, kuid sellist grandioosset korraldust polnud ma varem kogenud.



Enne starti toimus uhke showga võimas avamistseremoonia. Foto: Erakogu

Meie teekond algas 1. jaanuari hommikul lennuga Istanbuli. Pärast niigi ligi 10 tunnist pikka ootamist saime teate, et meie järgmist lendu on edasi lükatud veel viie tunni võrra, mis lõi sassi meie algse reisiplaani. Pekingist pidime edasi minema öörongiga Changchuni – üks hetki mida mina olin reisilt oodanud, kuid edasilükatud lennu tõttu jäi see kogemus kahjuks ära.

Õnneks õnnestus hommikuks saada siselend Changchuni ja lootus õigeks ajaks starti jõuda püsis.