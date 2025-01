Kahe teismelise poisi asemel sündis Aurora

"Aurora" on vähemalt mõtlemapanev teos. Eriti teatava küpsuse saavutanud inimene võib tunda noore abielunaise Aurora vabadust ja põnevust janunevaid, paiguti ohtlikkegi avantüüre jälgides soovi ehk teda õlgadest raputada ja kisendada: peatu, see on täiesti tühi tuul, mida sa taga ajad! Kuid õigluse mõttes võiks kujutleda end Aurora vanusesse ja tunnistada rumalusi, võibolla suuremaidki veel, mis ise muretult korda sai saadetud.