26. Neeruti maraton jääb lumepuudusel ära

Neeruti suusarada 22. jaanuaril 2025. Praegu on olukord sula tõttu veelgi kehvem.

1. veebruaril oleks kavade kohaselt pidanud toimuma 26. Neeruti maraton, kuid sulailmad ja vihm on teinud oma töö. Esmaspäeva hommikul said korraldajad kokku ning otsustasid, et maraton lükatakse määramata ajaks edasi.