Juhtkiri: oodatuim pidu jaanipäeva kõrval

Peohuvilistele oli see ilmselt aasta oodatuim sündmus, võiks öelda lausa festival, kuna esinejate nimekiri oli pikk. Kes käisid, said tantsu lüüa Tanel Padari, Rednexi, The Swingersi, Thomas Andersi, Mr. Presidendi ja Synne Valtri Bandi saatel.