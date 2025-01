Kellele on vaja taastuvenergiat?

On räägitud, et Eestis tagaks elektri varustuskindluse põlevkivielektrijaamade töös hoidmine kuni kavandatava tuumaelektrijaama valmimiseni. See plaan ei ole kahjuks teostatav. Põlevkivist elektri tootmise maht Eestis on viimaste andmete järgi vaid 2,3 TWh aastas, mis jääb juba praegu alla taastuvenergia tootmisele ega ole kaugeltki piisav Eesti tarbimisvajaduse rahuldamiseks. Probleem on selles, et põlevkivist toodetud elekter on võrreldes taastuvelektriga ja naaberriikidest imporditud elektriga lihtsalt nii palju kallim, et pääseb turule vaid vähestel tundidel. Lisaks on enamik Eesti põlevkivielektrijaamu üle 50 aasta vanad ning ka nende töökindlus on seetõttu väga madal.