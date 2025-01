Uurisin hiljaaegu, mis nähtus on läbipõlemine. Ma tõesti ei teadnud, mis see täpselt on. Ilmselt seetõttu, et mul on olnud õnne sellest puutumata jääda. Selle töö käigus puutusin mitmel korral kokku sõnaga «moehaigus», millega ühtviisi hooletult viidati nii läbipõlemisele, depressioonile, ärevushäirele kui ka ATH-le.