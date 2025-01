Puitmajade tootmine Lääne-Virumaal rõhub ekspordile

Puit on üks vanimaid ehitusmaterjale ja selle tähtsus ehitusvaldkonnas on säilinud tänu materjali mitmekesisusele ja esteetilistele omadustele. Siiani on Eesti olnud puitmajade tootmiselt Euroopas esirinnas. Oli ka eelmisel aastal. Oma osa selles on Lääne-Virumaal tegutsevatel puitmajatootjatel samuti.