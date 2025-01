Ratsaspordiliidu tunnustus tuli Arma talli

Arma talli kohta on tunnustuse väljaandjad pannud kirja, et tegu on pikaajalise võistluspaigaga, kus korraldatud ka kahel aastal rahvusvahelisi võistluseid. Aastatega on kujundatud Rutja külla ratsakeskus, kus olemas kõik vajalik kvaliteetse võistluse korraldamiseks.​