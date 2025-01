Prefekt Kruup: narkoteema ei ole üle paisutatud, see on tõsine probleem

Ida prefekt Tarvo Kruup kinnitab, et politsei prioriteedid on narkoteema ja kriisiennetus.

Ida prefekt Tarvo Kruup kinnitab, et kui eelmisel aastal oli politsei esmaseks prioriteediks narkoteema, on sel aastal olukord sama. "Kui politseiametnikul jääb oma põhiülesannete kõrvalt tunnike vaba aega, siis ta tegeleb sel ajal narkoteemaga. Või kriisiennetusega, mis on meie teine põhiline prioriteet alanud aastal."