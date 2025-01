Põnev maadlusvõistlus Raplas andis Lääne-Virumaale rohkelt medalikohti

Rakvere spordikooli maadlustreeneri Endel Treimani sõnul oli maadlusvõistlus korraldatud väga hästi ja lastele oli see kindlasti suurvõistlus, mis avaldas neile sügavat muljet. Caaro SK treener Marger Pormann rääkis, et Raplas ei selgitatud välja mitte ainult parimad kuni 15-aastased maadlejad, vaid valiti ka maadluse Euroopa meistrivõistluste Eesti koondise kandidaate, kellel algab ettevalmistus spordilaagrites. Tema sõnul lisas see lastele indu hästi võistelda. Turniiri ühe auhinna oli välja pannud Lääne-Virumaalt pärit tuntud naismaadleja Epp Mäe ja see oli mõeldud võitluse kõige tehnilisemale maadlejale. Auhinnaks oli Epp Mäe reisikott.