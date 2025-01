Raamatukokku maabusid kümned luiged

​Maie Sild mainis, et on aja jooksul sõbranna luigekogusse lisanud mõnegi linnu. "Kõiki ei jõudnudki Tamarale ära viia. Ta elas viimased aastad Jõhvis. Kohtusime harva, aga tema ostis mulle sealt mänguasju ja mina talle siit luikesid," rääkis Maie Sild. "Luiged peavad ikka paaris olema. Sain talle osta teise puidust luige ja teise sellise linnu, mis oleks nagu kirjaklambritest tehtud," jutustas ta. "Mul on endal kogumise kiiks ja ma täiendan ka teiste kogusid, kui midagi leian. Tal on päris palju minu kingitud luikesid."

Maie Sild rääkis, et kui sõbranna ootamatult lahkus, jäi kollektsioon tema laste hoolde. "Ma ei saanud Tamara matusele minna. Mõtlesin, et korraldaks siis ühe luikede näituse tema mälestuseks. Tema tütar oli nõus. Minu suureks üllatuseks olid ühel päeval kastid mul ukse taga ja ta ütles, et kingib need luiged mulle," meenutas Maie Sild. "See oli suur šokk, aga samas väga tore. Kogun kindlasti neid edasi ja saan näitusi teha. Luiged mulle endale ka väga meeldivad," lisas ta.