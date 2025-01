Üks laste lemmiktoite koolis püsib aastaid sama ka Rakveres

Aastaid on õpilaste lemmikroaks ja lisandiks olnud makaronid ning nii on see ka tänavu. Õpilaste lemmikuks on vaieldamatult 33 protsendiga makaronid ja makaroniroad, järgnevad 11 protsendiga kanaroad ning 10 protsendiga pikkpoiss. Praelisanditest on 27 protsendiga lemmikuks makaronid, 16 protsenti eelistab ahjukartulit, 12 protsenti riisi ja 11 protsenti kartuliputru