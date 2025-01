Lääne-Viru päästjate suurim proovikivi eelmisel aastal oli jäätmekeskuse põlengu kustutamine

"Ise tahan loota, et see on meie viljaka ning sihitud ennetustöö tulem," kommenteeris Ida päästekeskuse juht Janar Kärner meeldivalt väikesi numbreid. "Nii kohalikud omavalitsused, vabatahtlikud, ka ajakirjandus, on üheskoos ennetustööd aastaid teinud ja inimesed on meie sõnumeid kuulda võtnud."