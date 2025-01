Üleujutusohu tõttu võivad Võsu päästjad uue ühishoone saada

Kuigi Pärnumaal oli ohus kohalik hooldekodu, mis veevangi jäi, saadi Saarde vallavanema sõnul hästi hakkama, sest asjakohane stsenaarium oli paberil läbi mängitud.​ "Üleujutuste ennetamiseks ja nende tagajärgede leevendamiseks on mitmeid võimalusi planeerimisest tegutsemiseni," rääkis kliimaministeeriumi veeosakonna nõunik Agne Aruväli. "Kõige olulisemaks ja kuluefektiivsemaks viisiks üleujutusega seotud riskide vähendamisel ja vältimisel võib lugeda üleujutusohuga arvestavat planeerimist nii üldplaneeringute ja detailplaneeringute kui ka kõrgemal planeerimise tasemel."

Keskkonnaagentuur on kaardistanud võimalikud üleujutused kogu ranniku ulatuses ja kõige ekstreemsem üleujutus võib Lääne-Virumaa riskipiirkondades ulatuda 2,16 meetrini​. Hinnangu kohaselt on Käsmus ohus 45 hoonet, Võsul 18 ja Vergis lausa 50 majapidamist. Haljala valla arendus- ja kommunikatsioonijuhi ​Kent Kerneri sõnul on alates 2023. aasta kevadest üleujutusohuga alasid puudutavate detailplaneeringute lähteseisukohtades kohustus analüüsida võimaliku üleujutuse mõju planeeringulahendusele.