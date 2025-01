Lääne-Virumaa ettevõtjad said möödunud aastal PRIA-st üle 33 miljoni euro toetust

Lääne-Virumaalt sai toetust 1421 klienti kogusummas 33 112 912 eurot. PRIA on kogu tegutsemisaja jooksul Eesti maaelu toetamiseks välja maksnud üle 5,6 miljardi euro.

PRIA peadirektori Margus Noormaa sõnul on 2024. aastal makstud toetussumma PRIA ajaloos suuruselt neljas. "Liigume kursil, kus juba selle aasta jooksul võiks täituda PRIA 25-aastase ajaloo jooksul välja makstud toetuste kogusummana 6 miljardi euro piir," kõneles Noormaa ja lisas, et tänu koostööle saab toetused kiiresti ja täpselt välja maksta, et sektor võiks jätkuvalt toidujulgeolekusse panustada.