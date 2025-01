Üritusesarja "RT muusika" raames toimuval kontserdil on Rita Rayl Rakvere teatri suure maja laval kaasas just selleks puhuks kokku kutsutud sõbrad, et tuua kuulajateni oma looming värskes kuues.

Rita Ray kerkis esile 2019. aasta lõpus albumiga "Old Love Will Rust". Omaloomingulist debüüti saatis nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil edu. Parima naisartisti ja albumi, aasta laulu ja kuldse plaadiga pärjatud teine plaat "A Life of its Own" (2022) leidis samuti sooja vastuvõtu.