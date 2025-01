Juhtkiri: kui oluline on omakeelne kirjasõna

Et saame mõtted koguda eestikeelsetesse teostesse, avaldada proosat ja luulet, filosoofilisi traktaate ja teadusartikleid. Kirjasõna on juurelement, põhjade põhi, millele toetub meie vaimujõud ning mille toel ajab võrseid rahvusmõte. Meie haldjakeelne kirjandus kui omanäoline killuke globaalses kirjandus- ja mõtteilmas aitab hoida eestlase identiteeti ja seada olemise fookust.

On üks väga oluline punkt, mida raamatutest rääkides märkimata jätta ei tohi. See on kõnelemine ja kirjutamine, mille tarvis annab oskused just lugemine. Ning nüüdsel ajal, mil raamatulehtede asemel vaadatakse ekraane ning pikkade tekstide asemel loetakse vaid pealkirju, vestlusi või uudiseid, on kõne- ja kirjaoskus ju hävinguteel. Mitte miski muu kui just heade tekstide lugemine ei kujunda inimese mitmekesist ja ilusat sõnavara ega õpeta korralikku sõnade seadmise kunsti.