Tulevikulinn algab noortest peredest

Kui soovime, et Rakvere areneks ja paistaks silma, peame pöörama rohkem tähelepanu noortele peredele, sest just nemad kujundavad kogukonna homse näo. Paraku seisavad noored pered sageli silmitsi väljakutsetega: puudub taskukohane eluase, haridusasutused on ajale jalgu jäänud, võimalused end kogukondlikult hästi tunda on piiratud. Küsimus on järgmine: kas meie linn on valmis noori peresid toetama?