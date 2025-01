Repliik: vabandust, härra prefekt

Aga kes teab seda ülevoolavat näljatunnet, mis silmade eest mustaks võtab, see teab ka seda, et aju konkreetsel hetkel hästi ei tööta. Mõttes mõlkus vaid soe söök, mis õige pea makku jõuaks. Tõstsin korra teretaja suunas pilgu, pobisesin üsna vihaselt tere vastu ja tormasin edasi. Alles saialeti ees lõi pea selgeks ja sain aru, et tervitaja oli hea koostööpartner, Ida prefekt Tarvo Kruup.