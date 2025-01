Jaanuari viimane päev on ülemaailmne digikoristuspäev, et vabaneda vanadest e-kirjadest, piltidest, videotest ja kasutajakontodest. See on vajalik, sest failide talletamine nõuab palju energiat, tekitab süsinikuheidet ja saastab keskkonda. Väikesed muudatused meie digitoimetustes aitavad seda kahju vähendada.