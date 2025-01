Savi talu pererahva sõnul on eestlastel kombeks kolmekuningapäevaga lõpetada jõulupühad, kuid pudulojustel siis pühad alles algavad. "Eelmisel aastal vedas eesel ühe kuuse endale boksi. Alguses paistis, et kuusk oli sinna juhuslikult sattunud, kuid peale kuuse välja vedamist oli see mõne aja pärast uuesti sees. Küllap paistis eeslile, et seal on kõige mõnusam kuuseoksi nosida. Isegi hobune otsis kuuseseid suutäisi," jutustas talu perenaine Katrin Saluvee.