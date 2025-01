Vinni vald plaanib Reinar Halliku Korvpallikooliga lepingu lõpetada

"Minu ettepanek on vaadata see leping üle," ütles Väinaste. "Kui vald maksab aasta 110 000 eurot RHKK-le, siis mingi osa tuleb sealt pearahana tagasi. Minu, kui asutuse juhi hinnang on, et meie fookus peaks olema muude klientidega tegelemisel," täiendas teda Kuusik. "Vald toetab 110 000 euroga aastas ehk lepingu perioodil on jäänud veel 220 000 eurot maksta. Sellest läheb maha 9 õpilase pearaha, hinnanguliselt -30 000 eurot. Seega on suurusjärgus ühe aasta miinus meile 80 000 eurot," tõi Martti Kuusik välja mõned numbrid.