Raamatukogus avatakse akvarellinäitus

"Suurem osa neist alustas akvarelliga kolm aastat tagasi, osa on tegelenud sellega kauemgi ja mõni alles alustanud," ütles Tiiu Veersalu. Näitus "Kulgemine", kuhu on valitud teoseid kolme viimase aasta ühisest kulgemisest, on nende esimene suurem ühine ülesastumine.