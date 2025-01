28 spetsialisti lõpetab Tallinna tervishoiu kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse

"Haritud tervishoiutöötaja on riigi oluline ressurss. Eestis ei ole tervishoiutöötajaid piisavalt, seda teame me kõik ja OSKA raportid kinnitavad seda omakorda," ütles Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits. Tema sõnul teeb ärevaks, et elanike sotsiaal- ja tervishoiuteenuse vajadus kasvab, kuid vajaduse katteks ei ole piisavalt tööjõudu.