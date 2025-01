Maakonda hundiküttimislubasid juurde ei tulnud

Arv suurenes 18 võrra tänu andmete täpsustumisele. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku büroo looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi kõneles keskkonnaameti kodulehe vahendusel, et eelnevat küttimislimiiti lubati suurenda osal ohjamisaladel, kuna lumega perioodil on huntide arvukus seal täpsustunud.

"Kõnealustel ohjamisaladel on selgunud, et huntide arvukus on seal osutunud kõrgemaks, kui varasem arvutushinnang kajastas. Lisaks on piirkondades suurenenud huntide tekitatud kahjud kari- ja koduloomadele," selgitas Talvi.