Vinni vald lõpetas Reinar Halliku korvpallikooliga koostöö

Korvpallitüli sai alguse nädalapäevad tagasi, kui Vinni valla majanduskomisjoni liikmed avaldasid pahameelt, et korvpallikool tekitab vallale ainult miinust. Hariduskomisjonis sai sõna ka kooli eestvedaja Reinar Hallik ning üheskoos lepiti kokku, et suveks peab olema korvpallikooli nimistus vähemalt 20 poissi.

​Kolm päeva peale hariduskomisjoni istungit räägiti eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni koosolekul hoopis, et leping ei täida eesmärke, mida sõlmimisel silmas peeti, ja leping valla ning RHKK vahel tuleks lõpetada. Volikogu istungil märkis Arnu Lippasaar, et korvpallikooliga seotud tulud ja kulud on valla jaoks tasakaalus. "Peaksime tegelema tervislike eluviiside propageerimisega, mitte alkoholireklaamiga. Muide mina pole sellest osa saanud, minu pudel on ilmselt vallavanema pagasnikus," viitas Lippasaar hiljutisele viinaskandaalile.