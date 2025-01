Rakvere põhikoolis kasvab tammelehtedega raamatupuu

Raamatupuu seemneid poest ei leia, selle haruldase puu kasvama hakkamiseks on vaja tahtmist ja fantaasiat. Idee tuli põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetajalt Eve Kruusmaalt.

Huvijuht Reesi Efert kleepis puu võra seinale kolmapäeval koolipäeva lõpus. "Kohe, kui see seinale sai, ilmusid sinna ka esimesed lehed. Need lisasid sinna pikapäevarühma õpilased, kes veel sel hetkel koolimajas olid," rääkis Efert.

"Loodetavasti tuleb neid järjest juurde. Puul on aega kasvada terve aasta ning ruumi selleks jagub – puu võra jaoks on terve sein," tutvustas huvijuht.

Kuna kooli logol on tammetõrud, on raamatupuul tammelehed.

Eferti sõnul on õpilased väga erinevad. On neid, kes loevad ühe raamatu teise järel, ja on ka selliseid, kes lugemise asemel parema meelega millegi muuga tegelevad.