Uus ilusalong Tapal kogub kiiresti kliente

Mõni aeg tagasi naasis Tatjana Kronberg kodumaale mõttega siin taas oma salong avada. «Minuni jõudis info, et siin linnavalitsuse majas on enampakkumisel mõned vabad ruumid. Osalesin sellel ning õnneks ka võitsin. Klientide teenindamist alustasin möödunud aasta detsembris, ent põhikohaga töötan sõjaväelinnakus juuksurina,» rääkis salongi perenaine.

Olgugi et rinda tuleb pista salongidega, mis on tegutsenud juba üle 20 aasta, konkurentsi Tatjana Kronberg ei pelga. «Siin on kuskil kümmekond salongi. Minu arust on normaalne, et kliendid liiguvad meistrilt meistrile, ning kelle töö meeldib, siis tema juurde jäädaksegi,» sõnas ta.