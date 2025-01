Haljala vald tegi Võsu tasulises parkimises muudatusi

Haljala vallavanem Anti Puusepp sõnas, et kui volikogu 2024. aasta veebruaris parkimistasu kehtestas, oli kohe selge, et esimene aasta on õppimiseks. "Muudatusi välja töötades arvestati kohalikelt ettevõtjatelt, kandikogult ja kogukonnast laekunud tagasisidega," lausus vallavanem ning märkis, et arutelude tulemusel on volikogu leidnud hea tasakaalu tasulisele parkimisele seatud eesmärkide saavutamise ja esimesel aastal saadud õppetundide vahel.