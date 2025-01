Reinar Halliku korvpallikool on olnud viimaste aastate üks Vinni valla silmapaistvamaid edulugusid meeskonnaspordis. See tõi piirkonda noori sportlasi, aitas Vinni-Pajusti gümnaasiumil säilitada ja kasvatada õpilaste arvu ning tõstis Vinni valla tuntust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Vinni noored kossupoisid alistasid Euroopa noorte korvpalliliigas isegi legendaarse Žalgirise ning tõid hooaja lõpus koju pronksmedali – saavutus, mis kinnitas, et väikese valla sihikindel töö võib viia suurepäraste tulemusteni.