Rakvere haigla saab "Jõulutunneli" annetuste eest vastsündinute elustamislaua, üks suurtoetajaid on Leedu piimakombinaat

"Sünnitusmajade Fondi eesmärgiks on toetada Eesti haiglate sünnitusosakondade arengut ja pakkuda uusimaid meditsiiniseadmeid, et tagada parim võimalik teenus nii emadele kui ka vastsündinutele," rääkis fondi juhatuse liige Laine Randjärv. "Meie annetused on suunatud sellele, et igas Eesti haiglas oleksid olemas kaasaegsed seadmed, mis aitavad elupäästmisel ning aitavad ennetada ka võimalikke tüsistusi."