Väga nakkavat läkaköha on praeguseks Eestis mitu korda rohkem kui aasta eest

Ehkki Lääne-Virumaal pole terviseameti andmeil esinenud 29. jaanuari seisuga tänavu veel ainustki haigusjuhtu, teeb murelikuks nende arv Eestis: juba on registreeritud 31 läkaköha juhtu. Võrdluseks: 2023. aastal registreeriti Eestis terve aasta peale 30 haigusjuhtu, 2024. aastal aga 250 läkaköhasse haigestumist.

Läkaköha on eriti ohtlik imikutele. Kõige enam surmajuhte on esinenud alla kolme kuu vanuste imikute hulgas ning üks beebide äkksurma põhjus on nimelt läkaköha.