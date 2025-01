Rahvast tulevad hullutama Púr Múdd ja Reket

Púr Múdd on kümne tegutsemisaastaga hoogsalt rebinud end rahva lemmikuks peamiselt energilise tantsumuusika tõttu, mida elektroonilise muusika duo pakub. Võimsad produktsioonid meelitavad tantsupõrandad täis kõigi klubide saalides, kuhu Púr Múdd esinema satub. Joonatan Siimani ja Oliver Rõõmuse duo etteasted on segu lummavatest meloodiatest ja pulseerivatest biitidest, mis tihtilugu on unustatud hittide uusversioonid, see aga on kindlasti üks duo edu võtmeid: taaselustatakse ju nostalgilisi mälestusi.