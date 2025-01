Juhtkiri: nädal nõudepesunuustikuteta

Alles siis, kui viimane svamm on juba jalanõusid pesnud või esiku põrandale kleepunud tundmatut plekki hõõrunud ja prügikasti lennanud, meenub, et nüüd on kõik. Kuna aga kraanikausist vaatavad kurvalt otsa määrdunud kastrul ning lõikelaud, mida nõudepesumasinasse ei passi panna, tuleb leida alternatiiv.