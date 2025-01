Kolumn: saamatuna saatkonnas

Naabrilapsena küsisin luba tualetti minna ja tabasin end huvitavalt mõttelt. Saatkond asus teisel korrusel, ja kui sellealune maa kehtib juriidiliselt oma riigi territooriumina, siis mida see tähendab saatkonna all elavatele naabritele? Saavad nad öelda, et elavad Tšiili all Helsingis? Ilmselt on vastus üsna proosaline, kuid mõnikord võib meelelahutuslikel põhjustel jätta selle leidmata.