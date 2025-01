Virumaa tantsupidu «Virupärane» toob Rakverre tuhanded tantsijad

Peol «Virupärane» osaleb ligi 150 tantsurühma kokku umbes 2000 tantsijaga nii Lääne- kui ka Ida-Virumaalt. Esimest korda osalevad peol mudilasrühmad, mis tähendab, et staadionimurul kohtuvad kõik põlvkonnad koolieelikutest vanaemadeni.

Tantsupeo lavastaja on Egert Eenmaa, kes on meeskonda kutsunud ka lavastaja Robin Täpi. Koos on paika seatud esimesed ideed, kuidas jutustada üht virupärast lugu tantsumurul.