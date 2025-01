Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Rajooni täitevkomitee istungil arutati ettevalmistusi kevadtöödeks Kalevi sovhoosis. Ülevaate seni tehtust andis majandi direktor E. Muna. Rääkides seemnetest, võib öelda, et need on olemas ega ole ka. Konditsioonilist suviteraviljaseemet leidub vajaminevast kogusest rohkemgi, kuid I ja II klassi nõuetele vastavat vaid 69,3 protsenti. Kõrgete saakide saamiseks peaks aga kogu külvis vastama I ja II klassi nõuetele. Seesama lugu on heina­seemnega. Ristikuseemne nappus kestab juba aastaid. Põllumajandusvalitsuse juhataja H. Loite ütlust mööda ei jätku meie majandijuhtidel perspektiivitunnet. Ristiku­seemne reservi loomiseks tuleb ära kasutada head saagi­aastad. Siis on kergem üle saada heintaimede seemnete saagi äpardumisest, nagu see oli mullu. Põllutööriistade remondiga saadakse kevadeks hakkama. Käimas on ka kombainide remont. Omad vead on siingi. Mõne agregaadi remonti saatmisega hilineti. Nagu ütles rajooni täitevkomitee esimees Ü. Niisuke, ei taheta meie majandeis kuidagi õppust võtta mullustest vigadest. Ikka venitatakse. Ja kui juulis on vaja kombainid põllule saata, siis alles leitakse, et oleks pidanud viima remonti ühe või teise osa. Kolmas lõik ettevalmistusteks kevadisteks põllutöödeks on kaader. Kalevis peab juba õige varsti minema põllule 51 traktorit. Alalisi või kindlaid traktoriste on 45. Defitsiit. E. Muna avaldas lootust, et kevadeks saadakse vajalik hulk masinamehi siiski kokku. Kõik ei ole korras ka põldude väetamisega.