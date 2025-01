Kõik kuri on nii mõttetu

Küsimus on selles, mis või kes käivitab loo. McPhersonil on see antud juhul üks vägivaldne mees, kes, nagu hiljem selgub, ikka üldse korras ei ole. Kui on vägivaldne mees ja kannatada saanud naine, siis võib juhtuda, et kusagilt on ilmumas ka osavõtlik mees. See on loo peategelane Tommy, kel sehkendamist niigi küll. Nn vabakutselise (loe: juhutöödest elatuva inimese) elu hõlpu ei anna. Tommy pole tegelikult mingi kangelane. Ta püüab lihtsalt oma asjade ja ümbritsevate inimestega toime tulla.