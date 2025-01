Kadi-Kai Kollo: «Kaitseinvesteeringud on selline sport, kus tuleb ennast kogu aeg vormis hoida»

Rakveres üles kasvanud ja gümnaasiumi lõpetanud Kadi-Kai Kollo on teinud muljet avaldavat karjääri. Kaheksa aasta eest loodud riigi kaitseinvesteeringute keskuses on ta taristuosakonna juht. Pealtnäha tagasihoidliku ametinimetuse taga on suur vastutus. Väike võrdlus. Rakvere linna eelmise aasta eelarve oli 35 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse eelarve oli mullu miljard eurot, millest Kadi-Kai Kollo osakonna oma moodustas ligemale veerandi ehk 220 miljonit.