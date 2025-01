Reinar Hallik: nooremate hulgas on jube häid poisse, nemad peavad nüüd uue trennikoha leidma

Endine tippkorvpallur ja praegu omanimelise korvpallikooli omanik Reinar Hallik tunnistas, et kooli õpilaste arv Vinnis on vähenenud, aga selle põhjuseks on noormeeste elamistingimused ja toitlustamine, mitte kooli sportlikud tulemused. "Vald on kogu aeg halbadest elutingimustest teadlik olnud. Selle üle on kurtnud poisid, nende vanemad ja spordikompleksile ning vallale on neist räägitud ja saadetud vastavaid kirju," kõneles ta. "Me ei tahtnud asja varem ajakirjanduse ette tarida, sest kuni viimase hetkeni olin ma veendunud, et me oleme üksteisele kasulikud – vald, spordikeskus ja korvpallikool – ning vähemalt mina lootsin isekeskis leida probleemidele lahenduse. Mulle anti komisjoni istungil veel paar päeva tagasi lootust, et leiame lahenduse, ja nüüd siis selline otsus!"