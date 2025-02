Laadija paigaldab Eesti Energia tütarettevõte Enefit Solutions. "Uut alajaama me ei ehita, küll aga paigaldame uue Enefit Volt laadija. Põhjuseks on soov tõsta laadimisteenuse mugavust ja kvaliteeti," selgitas Enefit Eesti turu e-mobiilsuse lahenduste juht Viljar Kont.

Varem oli Võsul 50-kilovatine laadija, uus on 200-kilovatine. Piltlikult öeldes tähendab see seda, et uus laadija täidab elektriauto aku neli korda kiiremini kui vana. Uue laadija hind on üle 50 000 euro.